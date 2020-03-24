https://static.news.ru/photo/e95633e6-6d74-11ea-9017-fa163e074e61_660.jpg Фото: Loos, K./Arco Images GmbH/Global Look Press

Куба отправила всех туристов на карантин из-за коронавируса. В изоляции в своих отелях оказались 32 тысячи человек, среди них — семь тысяч россиян.

О мере ограничения сообщил премьер-министр Мануэль Марреро Крус. Он добавил, что карантин касается и тех, кто не снял номер в отеле, а поселился в частном жилье. Этих туристов переведут в гостиницы, пишет ТАСС.

С 24 марта закрыт въезд на Кубу. Сейчас там насчитывается 35 заражённых.

Ранее NEWS.ru сообщал, что руководитель департамента эпидемиологии Министерства здравоохранения Кубы Франсиско Дуран Гарсия рассказал о выявлении в стране заражения коронавирусом у гражданина России. По его словам, пациент доставлен в медицинское учреждение в критическом состоянии.