https://static.news.ru/photo/86f127c0-6cc9-11ea-b7f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/facebook.com

Семь самолётов Минобороны РФ с военными медиками и спецоборудованием на борту приземлились на авиабазе Практика-ди-Маре под Римом.

В ведомстве уточнили, что специалисты привезли с собой оборудование для диагностики и проведения дезинфекции.

В общей сложности в Италии ожидают прибытия девяти самолётов с российскими медиками.

Ранее NEWS.ru писал, что 22 марта итальянские врачи зафиксировали снижение темпов распространения коронавируса. 21 марта в стране было обнаружено более 6600 новых случаев заражения, а на следующий день поступили данные о 5560 новых пациентах. В субботу Италия побила суточный рекорд смертей от коронавируса. Жертвами пандемии 21 марта стали 793 жителя страны. В этот же день итальянские власти запросили помощь у РФ и рассказали, что в стране не хватает аппаратов искусственной вентиляции лёгких и медперсонала.