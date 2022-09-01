Семь человек погибли в ДТП со свадебным автобусом в Турции Star: семь человек погибли, 10 пострадали в ДТП со свадебным микроавтобусом в Турции

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Семь человек погибли в результате ДТП в турецком Сивасе. Там произошло лобовое столкновение грузовика и свадебного микроавтобуса. Еще десять человек пострадали. Об этом сообщает газета Star.

По предварительным данным, 7 человек погибли и 10 получили ранения в результате аварии, в которой столкнулись грузовик и микроавтобус в Сивасе, — говорится в сообщении.

По информации издания, трагедия произошла на шоссе Сивас — Малатья в районе деревни Ешильдере. На место происшествия прибыли полиция, пожарные и медики.

Также на место аварии приехал губернатор района Кангал Ахмет Фатих Сунгур. Он уточнил, что ДТП произошло 1 сентября в 00:10 по местному времени (совпадает с Москвой). Свадебный микроавтобус возвращался из Бурсы в Малатью. Грузовик в свою очередь перевозил груз из Малатьи в Амасью. Произошло столкновение лоб в лоб.

Пострадавшие в тяжелом состоянии доставлены в государственную больницу Кангал.

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