Семь человек стали жертвами падения скалы на лодку на юго-востоке Бразилии

Семь человек погибли, трое пропали без вести и ещё 32 пострадали после того, как скала обвалилась на прогулочные катера на озере Фурнаш на юго-востоке Бразилии, передаёт Reuters, ссылаясь на местную пожарную службу. В лодках находились туристы, об их гражданстве пока не сообщается. Скала могла обрушиться из-за проливных дождей.

Часть скалы обвалилась в тот момент, когда туристы на нескольких прогулочных лодках осматривали водопад на озере в штате Минас-Жерайс.

Девять человек получили серьёзные травмы. Некоторые из них были госпитализированы с переломами, один пострадавший находится в больнице в тяжёлом состоянии с травмами головы и лица.

В течение двух недель в регионе шли проливные дожди, которые могли размыть поверхность скалы, подчеркнули в пожарной службе.

Ранее сообщалось, что в центре Минска произошло обрушение пешеходной части моста через улицу Немига. Пострадавших в результате ЧП не было. Устанавливаются причины инцидента.