Семь человек погибли в аэропорту Кабула из-за возникшего хаоса

Число жертв из-за возникшего хаоса во время эвакуации в аэропорту Кабула выросло до семи. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на американских военных.

Отмечается, что в это число входят те, кто упал с взлетающего американского самолёта.

Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) контролируют весь Кабул, за исключением международного аэропорта. Подступы к нему пока ещё охраняют остатки афганской армии. Безопасность самого воздушного узла обеспечивают военные США и их союзники. На фоне захвата Кабула талибами президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку. Отмечается, что он убегал из страны с машинами, которые были набиты деньгами.

Ранее сообщалось, что захват столицы Афганистана талибами вызвал хаос у местного населения. Тысячи людей пытаются покинуть международный аэропорт Кабула. Число прибывающих в аэропорт людей только растёт. Они пытаются попасть в самолёты, чтобы улететь даже стоя, без места.