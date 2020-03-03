https://static.news.ru/photo/53cbd9e2-5d58-11ea-9fdd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Maeterlinck/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

У семерых пассажиров авиарейса Милан — Тбилиси при прилёте в столицу Грузии обнаружили высокую температуру, их госпитализировали в инфекционную больницу для проверки на коронавирус. Об этом сообщил замдиректора Национального центра по контролю за заболеваниями Паата Имнадзе.

Призываю всех наших граждан, которые возвращаются на родину из стран с высоким риском распространения коронавируса, и у которых на границе специалистами не была зафиксирована высокая температура, в течение двух недель максимально самоизолироваться от окружающих, — цитирует «Интерфакс» Имнадзе.

Он также сообщил, что в настоящее время в медучреждениях Грузии с подозрением на коронавирус находятся более 100 человек. По информации Минздрава на 3 марта в Грузии выявлено три случая заражения коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, минздрав Грузии подтвердил появление в стране первого гражданина, инфицированного коронавирусом COVID-19 26 февраля. Заболевшим оказался гражданин Грузии, недавно вернувшийся из Ирана транзитом через Азербайджан. Кроме того, несколько десятков человек с подозрением на болезнь были изолированы в больницах и карантинных зонах.

Эпидемия коронавируса началась в конце декабря 2019 года в китайской Ухани. По данным на 3 марта, заболели 90 936 человек, скончались больше трёх тысяч человек, выздоровели — 47 995 пациентов.