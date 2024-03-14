«Сексуальное насилие»: брат принцессы Дианы раскрыл семейную тайну Брат принцессы Дианы признался, что подвергся сексуальному насилию в детстве

Фото: Birdie Thompson/AdMedia/Global Look Press

Чарльз Спенсер

Младший брат принцессы Дианы, Чарльз Спенсер, признался в новых мемуарах «Очень частная школа», что в детстве его подвергли сексуальному насилию, передает New York Post. Британский аристократ осмелился рассказать об этом впервые в 42 года на приеме у психотерапевта. По его словам, он пошел к врачу, потому что тогда «опустился на самое дно».

Я проходил 10-дневный курс очень глубокого самоанализа и терапии. Мой терапевт сказал каждому из нас: «Шепните мне один секрет, который вы никогда никому не рассказывали». Я прошептал ему, что в детстве подвергся сексуальному насилию со стороны взрослого <...> После этого он отвел меня в сторону и сказал: «Это очень серьезные вещи», — рассказал Спенсер.

По словам брата принцессы, к тому момент у него самого уже были дети. Он представил, что такая ситуация могла произойти с одним из них. По его словам, тогда он пришел в ярость, но это позволило ему осознать ситуацию и не винить себя в произошедшем.

Ранее американский суд опубликовал документы по делу миллиардера и секс-преступника Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Имя принца Эндрю в рассекреченных документах встречалось более 70 раз, однако полиция Великобритании отказалась начать расследование.