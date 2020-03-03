https://static.news.ru/photo/e7709f86-5d65-11ea-a1ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вспышка короновируса стала причиной перевода сотрудников ОПЕК на удалённый режим работы. Об этом сообщило ТАСС.

Перевод сотрудников офиса ОПЕК на удалённую работу вводится с 4 марта, когда начнутся министерские переговоры о сокращении добычи нефти. Перед этим секретариат организации проконсультировался с ВОЗ и МИД Австрии для разработки мер в связи со вспышкой коронавируса.

По отношению к приезжим делегациям ОПЕК также будут приняты меры безопасности. Отмечается, что в здании картеля будут установлены тепловизоры для измерения температуры участников переговорного процесса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что государства, входящие в организацию стран — экспортёров нефти (ОПЕК), в ноябре минувшего года снизили добычу нефти на 193 тыс. баррелей в сутки по сравнению с октябрём. По условиям соглашения добыча должна была сократиться на 812 тыс. баррелей в сутки, следовательно, обязательства оказались перевыполнены на 146%.