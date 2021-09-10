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Секретарь Совбеза призвал Украину перейти на латиницу

09:07, 12 сентября 2021
Секретарь Совбеза призвал Украину перейти на латиницу Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов Фото: Zuma\TASS
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Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов призвал украинцев официально перейти с кириллицы на латиницу. К тому же он считает необходимым ввести вторым государственным языком в стране английский, сообщает «Страна.ua».

Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей — нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу. Что касается языка, вы знаете мою позицию. Я за два языка в нашей стране. Английский язык должен быть обязательно, — заявил Данилов.

По словам секретаря СНБО, обучать английскому надо ещё с детского сада. Он назвал его «языком цивилизованного общения».

Ранее украинские власти запретили своим диспетчерам принимать информацию на кириллице, проходящую по каналам авиасвязи. Росавиация отреагировала на это коррективой документа, регламентирующего работу специалистов.

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