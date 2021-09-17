Секретарь СНБО Украины обвинил Европу в потере Крыма

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что страна не должна следовать советам европейских специалистов. Так он прокомментировал направление Венецианской комиссии проходящего через Верховную раду закона об олигархах. Спикер назвал следствием этих рекомендаций конфликт в Донбассе и потерю Крыма. Секретарь высказался на ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».

Данилов сказал, что его не интересует, что такое Венецианская комиссия. Он утверждает, что Украине нужно решать вопросы своими силами.

Специалисты, которые нам уже насоветовали со всей Европы, что нам делать и как нам жить, привели к тому, что мы потеряли Крым, — заявил Данилов.

В начале июля парламент Украины принял в первом чтении законопроект «Об олигархах», по которому СНБО будет вести реестр о признаниях олигархом. Ко второму чтению депутаты предложили более 1200 поправок.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович назвал причиной потери Крыма страх украинских военных. По его словам, Киеву нужно было всего 20 силовиков, которые «не побоялись бы и выстрелили».

Крым стал российским регионом в 2014 году. Тогда на полуострове прошёл референдум, на котором подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя проголосовали за вхождение в состав России. Несмотря на это, Украина по-прежнему считает Крым своей, но «временно оккупированной территорией».