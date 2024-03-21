Секретарь СНБО Украины нецензурно оскорбил спецпредставителя КНР Ли Хуэя

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алексей Данилов

Представители Китая не могут решать, когда Киеву садиться за стол переговоров с Москвой, заявил в эфире телеканала «Рада» секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. При этом он нецензурно оскорбил спецпредставителя КНР по Евразии Ли Хуэя.

Недовольство Данилова вызвало заявление китайского дипломата, сделанное после европейского турне, связанного с поиском мирного решения украинского кризиса. Ли Хуэй допустил, что Пекин может бойкотировать будущие мирные переговоры по Украине в Европе, если на них не будет приглашена Россия.

Что кaсaется Ли Хуэя, я хочу нaпомнить, что без нaс нaшу судьбу решaть никто не будет. Если кто-то считaет, что мы должны лишиться своих территорий, лишиться своего суверенитетa, еще чего-то лишиться — свое отдaвaйте, — сказал Данилов.

Он также сделал вид, что не помнит фамилию «какого-то» китайского дипломата, нецензурно ее исковеркав.

Подобные высказывания в сторону Китая звучат со стороны Киева уже не первый раз. Зеленский ранее заявлял, что не хотел встречаться с премьер-министром КНР Ли Цяном, поскольку тот, по его словам, не является лидером и не принимает решения.

В нынешних условиях переговоры между Китаем и Украиной невозможны, отмечал китаист Андрей Островский. По его словам, Киев потерял доверие Пекина, в то время как отношения с Москвой остаются дружественными. Он также напомнил, что Киев умудрился уже дважды ограбить Пекин. Первый раз, когда не вернул деньги, взятые под проект «Пояс и путь». Второй — когда присвоил задаток за покупку Китаем завода по производству авиационных двигателей, и разорвал сделку.