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Отношения между Россией и Францией во времена президентства Жака Ширака были лучше, чем в настоящее время. Такого мнения придерживается телеведущий Владимир Познер.

Отчасти он склонен объяснять это тем, что Россия тогда была менее настроена на защиту своих национальных интересов и не готова к тому, чтобы вступать в противоборство с США. Со временем...