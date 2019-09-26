Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк написал заявление об отставке. Об этом сообщили в офисе главы украинского государства Владимира Зеленского.
Соответствующее заявление Александр Данилюк написал на имя президента Украины перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США с целью участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, — говорится в Telegram-канале команды украинского лидера.
Ожидается, что глава государства рассмотрит это заявление по возвращении в Киев, передаёт
Ранее, как писал News.ru, Данилюк заявлял, что Украина не намерена менять форму государственного устройства. По его словам, украинские власти не хотят, чтобы «особый статус» стал инструментом давления на внутреннюю политику страны.