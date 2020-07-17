Сейсмологи зафиксировали землетрясение у Андаманских островов

https://static.news.ru/photo/9651a42e-c840-11ea-9bf6-fa163e074e61_660.jpg Андаманские острова Фото: Venkatesh/CC BY 2.0/wikimedia.org

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло 17 июля у Андаманских островов в Индийском океане. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Толчки были зафиксированы в 14:03 по времени UTC (17.03 по московскому времени). Эпицентр располагался в 236 километрах к востоку от города Порт-Блэр на острове Южный Андаман. Очаг залегал на глубине 10 километров, передаёт РИА Новости.

По данным службы, это уже не первое за сутки землетрясение в данном регионе. До этого были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,8, а также 4,6 и 5,1. Информации о жертвах и разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Ранее NEWS.ru сообщал, что землетрясение магнитудой 5,1 произошло на северо-западе Венесуэлы. Информации о пострадавших и разрушениях нет. Подземные толчки были зафиксированы в 15:08 по всемирному координированному времени UTC (18:08 мск). Эпицентр располагался в 34 км к юго-западу от города Эль-Токуйо. Очаг находился на глубине 10 километров.