Сейсмологи зафиксировали землетрясение у Андаманских островов

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло 17 июля у Андаманских островов в Индийском океане. Об этом сообщает Геологическая служба США.
Толчки были зафиксированы в 14:03 по времени UTC (17.03 по московскому времени). Эпицентр располагался в 236 километрах к востоку от города Порт-Блэр на острове Южный Андаман. Очаг залегал на глубине 10 километров,
По данным службы, это уже не первое за сутки землетрясение в данном регионе. До этого были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,8, а также 4,6 и 5,1. Информации о жертвах и разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.
Ранее NEWS.ru сообщал, что землетрясение магнитудой 5,1 произошло на северо-западе Венесуэлы. Информации о пострадавших и разрушениях нет. Подземные толчки были зафиксированы в 15:08 по всемирному координированному времени UTC (18:08 мск). Эпицентр располагался в 34 км к юго-западу от города Эль-Токуйо. Очаг находился на глубине 10 километров.
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