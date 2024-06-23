Сейсмологи сообщили о землетрясении у берегов Венесуэлы У побережья Венесуэлы зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1

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Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Венесуэлы в ночь на 23 июня, подземные толчки ощутили в штате Сукре, передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. На данный момент нет информации о каких-либо разрушениях и возможных пострадавших.

По информации центра, очаг землетрясения находился на глубине 98 км и в 30 км от города Ягуарапаро, где проживает 13,6 тысячи человек, и в 66 км от города Карупано (167 тысяч человек). Также сообщается, что подземные толчки произошли в 03:58 по местному времени (06:58 мск).

Ранее в центральной части Камчатки начал извергаться вулкан Карымский, который до этого в течение двух лет находился в состоянии покоя. Как отметили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, высота выброшенного пепла из жерла вулкана составила шесть километров над уровнем моря.

До этого ученые предупредили, что США могут оказаться в зоне мощного девятибалльного землетрясения и цунами высотой 30 метров, поскольку вдоль западных берегов страны проходит подводная линия разлома. Известно, что она делится на четыре тектонические плиты, которые при определенных сдвигах могут «наехать» друг на друга, вызвав сильное давление.