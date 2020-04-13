Сейшелы продлили застрявшим россиянам разрешения на пребывание

https://static.news.ru/photo/0c5afede-7d93-11ea-8202-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sabrina Hentschel/dpa/Global Look Press

Иммиграционные власти Сейшельских островов продлили туристам из России, застрявшим в стране из-за пандемии коронавируса, разрешения на пребывание.

Об этом сообщил российский посол в республике Артём Кожин. По его словам, посольство связалось с властями страны. Разрешения россиянам продлили бесплатно.

Теперь все продолжают здесь находиться на законных основаниях, — сказал он.

Дипломат отметил, что это решение важно в том числе из-за возможности российским гражданам избежать штрафов за незаконное пребывание в стране, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что большинство страховых случаев у россиян, оставшихся за границей во время пандемии коронавируса, не связаны с этой инфекцией. В настоящее время туристы из РФ обращаются за медпомощью по причине травм, отравлений, зубных болей, заболеваний ЛОР-органов и осложнений беременности.