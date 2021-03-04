Сейшелы откроют границы для туристов из России

https://static.news.ru/photo/000ae930-7d85-11eb-b690-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Границы для иностранных туристов, в том числе россиян, планируют открыть власти Сейшельских островов. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщили СМИ, ссылаясь на слова главы местного Министерства иностранных дел и туризма Сильвестра Радегонде.

Он отметил, что острова хотят дать «передохнуть» своей экономике. По словам Радегонде, сейчас спрос на путешествия есть во всём мире. И Сейшелы также рассматриваются туристами как вариант для отдыха.

Мы намерены с 25 марта открыть границы для туристов. Исключение составила Южная Африка. Условием для въезда будет отрицательный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию. Сделать его нужно за 72 часа до прибытия, — цитирует министра издание Seychelles News Angecy.

Радегонде добавил, что туристов не станут вынуждать сидеть на 14-дневном карантине, но соблюдение социальной дистанции, дезинфекция рук и использование мер индивидуальной защиты обязательны.

Как ранее передавал NEWS.ru, лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал россиян отказаться от отдыха в южных странах, поскольку там высок риск заразиться каким-либо опасным заболеванием.

В качестве примера он привёл случай двух туристов из Новосибирска, которые во время поездки на Мальдивы заразились лихорадкой денге.