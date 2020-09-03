Сейм Латвии планирует запретить агитацию на русском

https://static.news.ru/photo/7cf6a9e6-ee08-11ea-bf14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Saeima/wikipedia.org

В Латвии могут запретить предвыборную агитацию на русском языке. С такой инициативой выступил Сейм республики.

Как сообщает «Парламентская газета», депутаты передали на рассмотрение парламентской Комиссии по государственному управлению и самоуправлениям поправки к закону о предвыборной агитации. Они, в частности, запрещают любую агитацию на иностранном языке. Принятие поправок ожидается с первого дня 2021 года.

Отмечается, что с такой инициативой выступила Национальное объединение, входящее в правящую коалицию. По мнению её представителей предвыборная агитация должна вестись исключительно на государственном языке. Более того, они сослались на некое недоумение жителей Риги, когда во время агитации перед выборами в городскую думу те увидели агитацию на иностранном языке — на русском.

Если эти поправки примут, то предвыборная агитация должна будет вестись только на латышском языке на телевидении, радио, в газетах и журналах, в том числе русскоязычных, в Интернете и в помещениях и общественных местах вне зависимости от того, кому они принадлежат. Между тем в стране около 40% населения — русскоязычное, самих русских около 30 %.

Как писал NEWS.ru глава фракции партии «Согласие» в сейме Латвии Янис Урбанович заявил, что использование «ненавистного русского языка» необходимо для переговоров с Москвой, которые помогут решить проблему Рижского порта.

Политик в своём Facebook отметил снижение объёмов перевалки грузов в порту, которое за первые шесть месяцев 2020 года составило 26,7%. По его словам, ситуацию можно изменить благодаря прагматичным отношениям с восточным соседом. Тогда в портах появятся и грузы, и рабочие места.