https://static.news.ru/photo/72b211b8-607e-11ea-b375-fa163e074e61_660.jpg Фото: AFLO/Global Look Press

Ещё один пассажир с круизного лайнера Diamond Princess, на котором произошла вспышка коронавируса, умер в Японии. Таким образом, число погибших пассажиров достигло семи.

Как сообщает РИА Новости, по данным японских СМИ, скончавшийся мужчина — иностранец. Всего в Японии коронавирусом заразились 1139 человек, скончались — 13.

Судно Diamond Princess вышло из Иокогамы 20 января. Оно вернулось обратно в порт 3 февраля. Среди пассажиров находился гражданин Китая, который сошёл с судна 25 января, и у него обнаружили коронавирус. Власти Японии поставили корабль на карантин на 14 дней. На борту находились 3,7 тысячи человек из 50 стран.

Ранее NEWS.ru писал, что трое россиян с Diamond Princess, заболевшие коронавирусом, были выписаны из казанской инфекционной больницы.

По данным на 7 марта, в мире коронавирусом заразились 102 тысячи человек, скончались — 3,4 тысячи пациентов, выздоровели — 57 тысяч человек. В России было диагностировано ещё четыре случая заболевания, а также у семьи из Подмосковья подозревают COVID-19.