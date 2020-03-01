Подписанное в Катаре соглашение между США и движением «Талибан» (запрещено в РФ) напрямую касается интересов России. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. 29 февраля сделка была официально оформлена: подписи под документом поставили спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения, глава катарского политического офиса мулла Абдулла Гани Барадар.

Соглашение имеет позитивное значение для Афганистана, заявил Кабулов в интервью ТАСС. Документ открывает перспективы для дальнейших шагов по прекращению вооружённого конфликта и запуска национального примирения, отметил дипломат.

Отсюда очевидна связь с национальными интересами безопасности РФ. Если в Афганистане не будет войны и будет инклюзивное афганское правительство, оно при помощи международного сообщества подавит все остающиеся очаги международного терроризма, — обратил внимание Кабулов. — И это прямая выгода для РФ.

В то же время Москва рассчитывает, что политический кризис в Афганистане не сорвёт реализацию соглашения между США и талибами. После того как в феврале афганская Независимая избирательная комиссия (НИК) объявила результаты президентских выборов, по итогам которых победил действующий лидер Ашраф Гани, остальная политическая элита страны отказалась признать подобные итоги. Премьер-министр Абдулла Абдулла, который был главным соперником Гани, сообщил о готовности сформировать собственное правительство.

Сделка между США и талибами согласовывалась больше года: продвижению диалога мешали непрекращающиеся теракты в Кабуле и других городах Афганистана. Казалось, что террористическое движение не только не может остановить кровопролитие, но и не хочет этого делать. Однако стороны, в конце концов, договорились о постепенном снижении «уровня насилия», что было большой уступкой движению.

NATO/Keystone Press Agency/Global Look Press

В документе условия, которые обещают соблюдать талибы, выглядят очень размыто. Зато США и их союзники в Афганистане берут на себя обязательство вывести в течение 14 месяцев все военные силы. Спустя 4,5 месяца с момента подписания сделки численность контингента США на афганской земле должна быть уменьшена до 8600 человек. Предполагается пропорциональное сокращение и численности войск коалиции. Кроме того, международные силы обязуются вывести войска с пяти военных баз. Затем, если реализация соглашения будет идти успешно, союзники и коалиция полностью выведут все оставшиеся силы из Исламской Республики в последующие 9,5 месяца. Правда, пока непонятно, останутся ли в Афганистане разведывательные силы США.

Я верю, что «Талибан» хочет предпринять что-либо, подтверждающее, что мы не зря потратили время. Если произойдут плохие события, мы вернёмся, — пообещал президент США Дональд Трамп. — Люди знают, что мы вернёмся очень быстро, вернём наши войска очень быстро, как никто даже не представляет. Надеюсь, что это не понадобится.

Сделка не решает всех проблем в сфере безопасности — это должен сделать межафганский диалог. Представителям правительства придётся разговаривать с делегатами «Талибана» напрямую. На пути этого процесса есть серьёзная проблема — сомнения в легитимности Гани. Как известно, талибы не признали результатов президентских выборов. Это означает, что борьба за власть может продолжиться. Другой проблемный вопрос заключается в том, какую повестку будут продвигать талибы, когда они будут включены в афганский политический процесс. Попытка насаждения норм шариата может вызвать жёсткое сопротивление в Афганистане — на севере страны, например. Это размывает перспективы возможного мира в Исламской Республике.

Однако если иностранный контингент выполнял роль предохранителя возможного обострения, то теперь в случае его полного или значительного вывода, сдерживать конфликт будет некому. Это обещает проблемы Афганистану, а значит, и «южному подбрюшью» России. Всё-таки российское руководство немного лукавило, когда говорило о своей заинтересованности в уходе американцев из Афганистана. Работа международного контингента была выгодна всем.