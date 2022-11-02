Сделают ли Лиз Трасс козой отпущения На блиц-отставницу с Даунинг-стрит, 10, продолжают сыпаться неприятности, грозящие лишением премьерской пенсии

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лиз Трасс

Все началось с обнародования основателем файлообменника Mega Кимом Доткомом содержания sms-сообщения, посланного, дескать, Лиз Трасс со своего айфона главе госдепа США Энтони Блинкену: «It’s done». То есть, «это случилось». Причем важен не столько тайный смысл послания, сколько время его отправки, поскольку Трасс то ли поделилась радостью, то ли отчиталась перед Вашингтоном до того, как факт взрыва «Северных потоков» стал общеизвестным.

Характерно, что содержание такого ее послания за океан стало обсуждаться фактически вслед за сообщением о взломе хакерами ее телефона. Правда, пока до конца неясно, с какого аппарата Трасс связывалась с Блинкеном. Тем не менее, такой обмен информацией все увереннее связывают с взорванными газопроводами, ведь катастрофу нельзя объяснить ни сдвигами тектонических плит, ни происками морского чудовища. Никто уже не отрицает сам факт взрыва при виде вырванного куска мощной трубы метров в двести и изогнутой под углом в 90 градусов оставшейся части «Северного потока-1», которая пробила одну из ниток «Северного потока-2».

И в этой связи возникает два вопроса. Во-первых, в какой степени реалистично связывать весточку, посланную в Америку, с терактом на «Северных потоках»? И, во-вторых, кому нужна была такая утечка?

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press Авария на «Северных потоках»

Что касается первой проблемы, то автоматически возникают ассоциации с обстоятельствами гибели малазийского «Боинга». Помните, почти сразу после падения лайнера под Донецком наши оппоненты принялись вовсю ссылаться на некий радиоперехват переговоров бойцов донбасского сопротивления, в котором сообщалось, что «мы его сбили». Тогда же этот перехват на Западе стали трактовать так, что, мол, сепаратисты просто перепутали лайнер с военным транспортником. Для слома сопротивления европейцев введению пакета санкций против России таких аргументов тогда вполне хватило. И до сих пор в Гааге стремятся раскручивать версию, что, если не Россия сбила самолет, то, скорее, ее союзники на Донбассе.

Понятно, что двойные стандарты для Запада — вещь обыденная. Но в данном случае откровения того же Доткома, которого молва связывает с американским спецслужбами, не выглядят его личным экспромтом. Не исключено, что в своей большой шахматной партии американцы готовят запасной вариант на случай, если взрыв газопроводов во всем мире будет все сильнее ассоциироваться с происками Соединенных Штатов. Не зря ведь и Джо Байден обещал решить проблему «Северных потоков».

И вот тогда вполне можно все свалить на Лондон времен правления неудачницы Лиз Трасс. Тем более, что русские и так обвиняют англичан в техническом обеспечении попытки морскими дронами атаковать российские корабли на рейде у Севастополя. А заодно уверены, что такие же катера-камикадзе могли бы быть использованы и против газопроводов. Как говорится, все до кучи. Так что в большой шахматной партии можно пожертвовать и ближайшим союзником.

Тем более, что политическая песенка Трасс явно спета.