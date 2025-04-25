«Сделаем все возможное»: РФ и Вьетнам обсудили поставки российского СПГ Россия и Вьетнам обсудили перспективы сотрудничества стран по линии ТЭК

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Москва и Ханой обсудили перспективы сотрудничества по линии ТЭК, сообщило Минэнерго РФ. Важные вопросы решали замминистра энергетики России Роман Маршавин и замминистра промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хоанг Лонг.

В ходе встречи стороны обсудили успешное взаимодействие в нефтегазовой сфере, включая работу по согласованию документов, позволяющих расширить сотрудничество, — указано в сообщении.

Одним из вопросов стали возможные поставки российского СПГ во Вьетнам. Кроме того, стороны проанализировали вероятность активизации энергодиалога. Это было сделано перед встречей президента России Владимира Путина и генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама, которая запланирована на май этого года.

Стороны обратили внимание, что сейчас нужно делать все возможное, чтобы лидеры вышли на подписание документов. Рассматриваемые проекты направлены на долгосрочное сотрудничество.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала Вьетнам самым близким и надежным партнером России в Юго-Восточной Азии. По ее словам, Москва очень дорожит дружбой с Ханоем. Недавно страны отметили 75-летие установления дипломатических отношений.