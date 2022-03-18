Минобороны РФ: «Азов» планировал теракт против дипломатов США на Украине

Националисты из украинского батальона «Азов» планировали совершить теракт во Львове против дипломатов США и других западных стран, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, они намеревались представить это как целенаправленную атаку российских военных, пишет РИА Новости.

Конашенков подчеркнул, что целью провокации нацбатальонов была попытка усилить давление на страны НАТО для введения бесполётной зоны в украинском воздушном пространстве и предоставления дополнительного вооружения.

Представитель Минобороны подчеркнул, что Киев был осведомлён о планах националистов, однако со стороны руководства Украины не последовало никаких действий по их недопущению.

Хочу подчеркнуть, что руководство киевского режима осведомлено о планах националистов, но никаких действий по недопущению их реализации не принимает. Киевский националистический режим планирует представить нападения на дипломатические объекты США и западных стран, как якобы «целенаправленную атаку российских Вооружённых сил, — заявил Конашенков.

Он добавил, что в плен российским военным добровольно сдался сотрудник главного управления Службы безопасности Украины, курировавший Луганскую и Донецкую области. Он принимал участие в организации подготовки диверсионно-террористических групп для работы в освобождённых от националистов районах.

17 марта Комитет государственной безопасности Белоруссии предотвратил теракт, который был направлен против российских военных и техники. Террористический акт планировался в Мозырском районе.