SCMP: Юг готовится жестко ответить Западу SCMP: все больше стран начинают громко выступать против миропорядка Запада

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Число государств, готовых начать высказывать недовольство навязываемым Западом миропорядком, увеличивается, пишет научный сотрудник азиатского глобального института Гонконгского университета Эндрю Шэн для издания South China Morning Post. По его словам, страны начали осознавать, что после того как Запад избавится от выявленных экзистенциальных угроз в лице России, очередь дойдет и до них. Свое видение ситуации Шэн описал словами: «Роман с Западом закончился, комедия превращается в фарс».

Сегодня каждое крупное западное мероприятие начинается с обязательного выступления президента Украины Владимира Зеленского. Затем каждый член НАТО вновь подтверждает свой порядок, призывая слушателей (в основном страны Юга) присоединиться к их делу или столкнуться с «последствиями», — пишет автор материала.

По его мнению, бывшие рабы, колонии или полуколонии, отныне не станут отмалчиваться, когда экс-хозяева будут настаивать на старом мироустройстве, «где они руководят, а другие подчиняются».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что мир находится в начале длинного и болезненного транзита в сторону многополярности. Он подчеркнул, что в будущем страны перестанут делиться на «касты».

В конце прошлого года издание The Global Times написало, что президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин совместно выступили против западной гегемонии. По мнению автора статьи, Запад старается отдалить Москву и Пекин друг от друга, но стороны наращивают сотрудничество. Он отметил, что итоги разговора лидеров двух стран сигнализируют об успехах в развитии двусторонних отношений, которые вступают в новую эру.