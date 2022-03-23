Вашингтон не имеет права осуждать Москву из-за ситуации на Украине после своих военных преступлений в Ираке. Тем более что вторжение американских войск было вопиющим нарушением Устава ООН, сообщает South China Morning Post.

Мир устал от заезженной пластинки Америки, которая осуждает страны, которые ей не нравятся, как «изгоев», а затем идёт на убийство во имя праведности и международной справедливости, — подчеркнули в SCMP.

Китайское издание отмечает, что от тех действий Вашингтона в Ираке до сих пор страдает весь ближневосточный регион.

Ничем не вызванное нападение на Ирак, которое оправдывалось ложью и обманом, и последующая оккупация страны стали не только грандиозной стратегической ошибкой, но и длинной серией военных преступлений и преступлений против человечества, — указал автор публикации.

Он считает, что попытки США обвинить Россию показывают их двуличие, поэтому Белому дому не следует считать себе «супергероем», спасающим невинных и сражающимся со злодеями.

Ранее стало известно, что китайская Global Times заявила: Белый дом не старается разрешить ситуацию на Украине, а только «подливает масла в огонь». Об этом говорят попытки Вашингтона по принципу мафии заставить осуждать Россию нейтральные страны. В Европе, считает автор публикации, приходит осознание, что Вашингтон использует ситуацию на Украине, чтобы получить геополитическую выгоду.