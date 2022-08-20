SCMP: Путин и Си Цзиньпин смогут противостоять Западу на саммите G20

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Эксперт по международным отношениям из Университета Гаджа Мада в Индонезии Нур Рахмат Юлианторо заявил, что очное участие президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в саммите «Группы двадцати» (G20) продемонстрирует совместное неповиновение диктуемому Западом порядку. Оба лидера, по мнению специалиста, оказывают сопротивление доминированию Запада. Юлианторо добавил, что участие Путина носит символический характер, пишет газета South China Morning Post.

Очное присутствие двух лидеров на саммите можно рассматривать как форму их сопротивления доминированию Запада в системе мировой политики, — рассказал собеседник издания.

Своими действиями Россия демонстрирует свою приверженность международному порядку, в котором все равны.

Аналитик Хорхе Гонсалес-Галларса ранее написал, что власти Испании решили перестать помогать Украине в поставках военной помощи. Он сыронизировал, что испанцы овладели искусством дипломатии настолько хорошо, что могут обещать многое, а выполнять малое. Публицист отметил, что с такими союзниками по НАТО «враги не нужны». По его словам, Испания уходит от своих обязательств «тайком».