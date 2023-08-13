SCMP: БРИКС может превратиться в аналог G7

Фото: kremlin.ru

Страны БРИКС могут изменить действующий порядок в мировой экономике и превратить объединение в аналог «Большой семерки» (G7), написал журналист Энтони Роули в газете South China Morning Post. По его мнению, такое развитие событий окажет очень серьезное влияние на международные отношения.

Инициированные БРИКС преобразования мировой экономической и финансовой систем набирают темп. Большее значение имеет не расширение БРИКС, а ее растущее влияние на мировую экономику и укрепление ее голоса в рамках Международного валютного фонда, — заявил он.

Роули отметил, что о желании вступить или сотрудничать с БРИКС заявили более 40 стран. Журналист уверен, что большое значение имеет не расширение самого объединения, а усиление его влияния на мировую экономику и укрепление голоса в рамках Международного валютного фонда.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расширение БРИКС будет способствовать дальнейшему развитию организации. Данный вопрос встанет на повестке дня на предстоящем саммите в августе. Представитель Кремля также подчеркнул, что в настоящий момент введение единой валюты объединение вряд ли реализуемо, но члены БРИКС продолжат беседы на эту тему.