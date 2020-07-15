Счёт жены замглавы Минфина РФ арестован в Белгазпромбанке

https://static.news.ru/photo/94d1b83c-c6d8-11ea-b2ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fotostand / K. Schmitt/Global Look Press

Следователи арестовали счёт жены заместителя министра финансов РФ Андрея Круглова в Белгазпромбанке. На счету супруги замминистра было €3 млн.

Арест на деньги жены Круглова был наложен в рамках расследования уголовного дела.

В настоящее время в ОАО «Белгазпромбанк» размещены только денежные средства супруги Круглова на общую сумму в €3 млн, — заявил замначальника управления департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии Дмитрий Дягилев в эфире телеканала «Беларусь 1».

Дягилев добавил, что в компетентные органы РФ через генпрокуратуру Белоруссии направлены международные поручения об оказании правовой помощи для выяснения обстоятельств «противоправной деятельности».

Ранее NEWS.ru сообщал, что основного конкурента действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на грядущих выборах Виктора Бабарико задержали 18 июня и посадили в СИЗО. 20 июня политику предъявили обвинение в рамках дела Белгазпромбанка.

Бабарико более 20 лет возглавлял Белгазпромбанк (по 49,818% его акций принадлежат российским «Газпрому» и Газпромбанку). Он уволился из кредитной организации накануне выборов.