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Мир

Счёт на миллионы: каким стал мир за год пандемии

13:34, 11 марта 2021
Фото: EPA/FAZRY ISMAIL/ТАСС

Ровно год назад, 11 марта 2020-го, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии. К тому моменту COVID-19 заразились 118 тысяч человек в 114 странах.

Согласно одной из версий, самая первая вспышка коронавируса была зафиксирована на рынке морепродуктов в китайской Ухани. Затем эпицентры COVID-19 переместились в Италию, США, Иран и Бразилию. 

Вирус быстро распространился по всем континентам, включая Антарктиду. Жители европейских стран, в том числе России, пережили две волны распространения инфекции — весной и осенью 2020 года. При этом вторая была сильнее первой — число заболевших в Великобритании, Испании, Франции и в ряде других государств было в разы больше осенью.

Власти многих стран приняли жёсткие противоэпидемиологические меры — закрыли границы и приостановили авиа-, морское и пассажирское сообщение. Не работали магазины, рестораны, образовательные учреждения, офисы и предприятия, были отменены спортивные и культурные мероприятия. Впоследствии эти меры были смягчены.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против COVID-19 — «Спутник V». К концу февраля 2021 года на планете было зарегистрировано уже восемь препаратов. В настоящее время во многих странах мира проводится массовая вакцинация от COVID-19 — прививки сделали миллионы человек. 

За год коронавирус был выявлен почти у 118 млн человек, от связанных с COVID-19 заболеваний скончались свыше 2,6 млн. 

О том, как пандемия изменила мир, — в фотогалерее NEWS.ru. 

Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

An Ming/Featurechina/Ropi/Global Look Press

Cheng Min/Xinhua/Global Look Press

Carlos Tischler/The Photo Access/Global Look Press

Omar Martínez/dpa/Global Look Press

Сергей Булкин/NEWS.ru

Xiong Qi/Xinhua/Global Look Press

Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Felix Kästle/dpa/Global Look Press

Archana Shrestha/Keystone Press Agency/Global Look Press

Wang Fei/Xinhua/Global Look Press

photonews.at/Georges Schneider/Global Look Press

Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/Global Look Press

Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

Zamir Usmanov/Global Look Press

EPA/MAX CAVALLARI/ТАСС

Shaukat Ahmed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Mao Siqian/Keystone Press Agency/Global Look Press

AP Photo/Nardus Engelbrecht/ТАСС

EPA/GIUSEPPE LAMI/ТАСС

EPA/JOSE COELHO/ТАСС

EPA/Joedson Alves/ТАСС

Минобороны РФ/ТАСС

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

EPA/IAN LANGSDON/ТАСС

EPA/FAZRY ISMAIL/ТАСС

EPA/AHMAD YUSNI/ТАСС

EPA/RONALD WITTEK/ТАСС

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

EPA/ANDY RAIN/ТАСС

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