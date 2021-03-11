Счёт на миллионы: каким стал мир за год пандемии

Ровно год назад, 11 марта 2020-го, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии. К тому моменту COVID-19 заразились 118 тысяч человек в 114 странах.
Согласно одной из версий, самая первая вспышка коронавируса была зафиксирована на рынке морепродуктов в китайской Ухани. Затем эпицентры COVID-19 переместились в Италию, США, Иран и Бразилию.
Вирус быстро распространился по всем континентам, включая Антарктиду. Жители европейских стран, в том числе России, пережили две волны распространения инфекции — весной и осенью 2020 года. При этом вторая была сильнее первой — число заболевших в Великобритании, Испании, Франции и в ряде других государств было в разы больше осенью.
Власти многих стран приняли жёсткие противоэпидемиологические меры — закрыли границы и приостановили авиа-, морское и пассажирское сообщение. Не работали магазины, рестораны, образовательные учреждения, офисы и предприятия, были отменены спортивные и культурные мероприятия. Впоследствии эти меры были смягчены.
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против COVID-19 — «Спутник V». К концу февраля 2021 года на планете было зарегистрировано уже восемь препаратов. В настоящее время во многих странах мира проводится массовая вакцинация от COVID-19 — прививки сделали миллионы человек.
За год коронавирус был выявлен почти у 118 млн человек, от связанных с COVID-19 заболеваний скончались свыше 2,6 млн.
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