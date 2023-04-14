«Считаю излишним»: немецкий депутат об отправке Киеву западных истребителей Депутат Штрак-Циммерманн: ФРГ не имеет смысла поставлять Киеву западные истребители

Фото: Andreas Franke/picture alliance/Global Look Press

Глава комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила Welt am Sonntag, что Украине не нужны стоящие на вооружении немецких ВВС современные истребители, такие как Eurofighter или Tornado, поскольку украинские пилоты умеют управлять лишь советскими боевыми самолетами. Парламентарий при этом поддержала стремление партнеров по НАТО увеличить поставки боевых самолетов советского производства.

Я считаю излишним, что решение о переброске танков Leopard на Украину вызвало дискуссию об истребителях. Я не вижу немецкие Eurofighter или Tornado в небе над Украиной, — сказала Штрак-Циммерманн.

Она призвала увеличить поставки боеприпасов и компонентов к тем системам, которые ранее были получены украинскими военнослужащими.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава готовится передать Украине очередную партию истребителей МиГ-29. Моравецкий заявил об этом в ходе выступления в Атлантическом совете, отвечая на вопрос о поставках Киеву военных самолетов.

5 апреля президент Польши Анджей Дуда в ходе встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским сообщил, что всего Варшава передаст Киеву 14 истребителей МиГ-29. Дуда уточнял, что первая партия из четырех самолетов уже поступила в распоряжение ВВС Украины, еще четыре истребителя передаются.