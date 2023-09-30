Считавшийся вымершим 130 лет назад хищник попал в капкан фермера В Австралии поймали в капкан считавшегося вымершим 130 лет назад хищника

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Житель Южной Австралии обнаружил в своем капкане тигрового кволла, который 130 лет считался вымершим, пишет издание ABC. Мужчина передал редкое животное службе дикой природы.

Когда фермер Пао Лин Цай расставлял капканы, он надеялся поймать лицу или куницу, которая утащила его кур. Находка его удивила, оказалось, мужчина даже не знал о существовании такого животного.

Я ожидал увидеть дикую кошку, но вместо этого нашел это маленькое животное. Это было невероятно. Сначала я понятия не имел, что это такое, — сказал фермер журналистам.

Пао Лин Цай уверен, что вокруг его территории еще много таких хищников, поэтому он установил камеры на своем участке и решил разбрасывать форель, чтобы заманить грызунов. отмечается, что эти животные весом всего три килограмма на самом деле являются настоящими бойцами и нападают на крупный рогатый скот и даже кенгуру.

С 1880 года о них не было слышно на территории Южных Австралии, а на других территориях они считаются исчезающим видом.

В августе в московском районе Митино были обнаружены, предположительно, останки доисторических животных. Их нашли рабочие на строительстве подземной парковки. На место были вызваны сотрудники экстренных служб. В числе находок зубы динозавра, чешуя и кости вымершей рептилии, а также раковина моллюска. Рабочие утверждают, что останки блестят и светятся.