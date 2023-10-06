Считаешь, что надо воевать до конца? Тогда бери сам автомат и иди на фронт Репутация целого народа испорчена: почему Европа прогоняет украинских беженцев

Фото: МО Украины

Словаки возмущены, что власти страны помогают украинским беженцам, а не собственным страдающим гражданам, написал обозреватель Financial Times Рафаэль Миндер. Бывший мэр деревни Чонковце Ян Скиба указывает на то, что украинские беженцы ездят на машинах, которых даже нет в Словакии.

Богатым — Европа, бедным — фронт

С самого начала спецоперации с Украины уехало в Европу много людей. Причем некоторые из них вовсе не нуждаются в помощи и защите. Именно о них и говорит Ян Скиба.

Речь идет о людях, которые рассекают по дорогам на дорогих автомобилях и при этом имеют наглость просить материальную помощь и жилье, так как они «беженцы». И никто не стесняется бравировать этим статусом и критиковать местное население за то, что они обращают внимание на недостойное поведение. Всех без исключения украинцев, оказывается, обязаны жалеть, кормить, одевать, любить и благодарить за то, что их страна «защищает всю Европу от грязного агрессора и узурпатора». А сами они не обязаны никому и ничему, теплый прием воспринимается как должное.

Возмущения добавляет и то, что основная масса людей, которые высказываются за «битву до последнего украинца», являются именно богатыми беженцами. Конечно, легко так рассуждать, когда ты знаешь, что тебе и твоей семье ничего не грозит.

Почему такое отношение именно к украинцам

Проблема беженцев для Европы не нова, можно вспомнить огромный поток людей с Ближнего Востока. Но на этот раз речь идет о людях, которых коллективный запад признает одним из европейских народов. Однако даже это не мешает некоторым странам напрямую высказывать свое недовольство сложившейся ситуацией. Например, Швейцария уже готова заплатить за то, чтобы украинцы уехали обратно, и предлагает каждому по $4400 за возвращение на родину.

Словакия и Швейцария не единственные страны, которые усомнились в нынешней политике касательно беженцев. Есть еще Польша и Германия. Туда тоже приезжают люди с Украины на своих дорогих машинах, требуют жилья и денег, учат местных, как «правильно» жить, и кричат лозунги.

Фото: Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Сложилась забавная ситуация: от беженцев ничего и не требуют, но вместо благодарности европейцы получили список того, что в их стране не так. А на раздражение им хором отвечают, что они поддерживают геноцид украинцев. Поразительно, как несколько тысяч человек своим скотским поведением могут безнадежно испортить репутацию целого народа. Простые люди, которые хотят спокойно жить и пытаются ассимилироваться в европейское общество, уже сейчас сталкиваются с негативным отношением к себе. И только из-за того, что какое-то богатое быдло не научилось себя прилично вести.

Простое решение

Я считаю, что каждому человеку, который сидит в дорогих ресторанах и заявляет о необходимости продолжать боевые действия до последнего солдата, нужно вручать повестку и отправлять на фронт. Хорошо бороться с врагом, когда сам ешь бутерброд с черной икрой и запиваешь его дорогим коньяком. Да еще и на побережье Средиземного моря.

Поэтому властям европейских стран надо бы уже задуматься над тем, чтобы возвращать на Украину таких особо рьяных и богатеньких защитников родины.

Да и, кстати, неважно, о какой стране мы говорим, России или Украине. У нас тоже хватает подобных «ура-патриотов», которые сильны только на кухне. А как только заговорили о мобилизации или службе по контракту, то сразу же собрали чемоданы и уехали подальше. А ведь именно таких сильных духом и решительных людей нам порой не хватает. Так пускай они либо занимаются тем, чего требуют, либо заткнутся.

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