Сбыт по-чёрному: что затрудняет экспорт оружия в Армению

Армения выразила желание повысить качество своего вооружения и сосредоточиться на приобретении новых видов техники. Соответствующее заявление сделал министр обороны республики Аршак Карапетян, находясь с визитом в России. Несмотря на имеющиеся у Москвы и Еревана намерения продолжить и, возможно, интенсифицировать связи в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС), на периферии у этого вопроса есть свой фактор сложности. 44-дневная война актуализировала проблему чёрного рынка оружия, которая, вероятно, должна быть решена прежде заключения любых новых экспортных сделок.

О переходе от количественного подхода к качественному Карапетян проинформировал в рамках рабочего визита в Россию для участия в международной военно-технической выставке «Армия-2021».

Мы предпримем практические шаги для развития нашего сотрудничества с Россией. Мы планируем иметь качественное вооружение, планируем иметь новое вооружение, мы отказались от покупки старого вооружения. Это наша политика. Лучше иметь меньше, но качественнее, чтобы точно знать, что это вооружение будет работать, — пояснил министр.

Он обратил внимание и на другой элемент этого плана — налаживание в Армении собственного оборонного производства. По его мнению, в этом контексте также «есть поддержка России — в виде открытия совместных предприятий».

Мы как нация должны уметь производить собственное оружие, — отметил Карапетян.

Впрочем, в этом вопросе, по оценкам министра, нужно соблюсти ещё одного очень важное условие — не допустить посредников между подконтрольным ему ведомством и производственными предприятиями. Только в случае реализации всех этих условий у Армении появится модернизированная армия и она сможет «противостоять существующим опасностям», подчеркнул Карапетян.

Превратности послевоенной жизни

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Оговорка о недопуске третьих лиц к оборонным контрактам выглядит неслучайной. Именно посредники чаще всего становятся источником «утечки» вооружений к нелегальным торговцам. Насыщение чёрного рынка — это неизбежная реальность любой постконфликтной ситуации. Сложившаяся после карабахского конфликта 2020 года обстановка на Южном Кавказе не исключение: экспорт оружия в регион, как свидетельствуют оценки SIPRI последствий 44-дневной войны, до сих пор требует «эффективного и последовательного использования мер контроля над передачей оружия».

Ещё в декабре прошлого года генеральный прокурор Армении Арур Давтян направил письма в Службу национальной безопасности и местную полицию, обратившись с призывом инициировать оперативно-разыскные мероприятия для выявления незаконного оборота оружия в стране. В обращениях Генпрокуратуры особо отмечалось, что снабжение большого количества людей различными видам вооружений и боеприпасов для войны в Карабахе привело к серьёзной опасности незаконного оборота в постконфликтный период.

Уголовных дел, которые были возбуждены в связи с попытками незаконного трансфера вооружений из Карабаха на армянскую территорию, — сотни. Один из последних эпизодов произошёл на минувшей неделе, когда глава регионального отделения Союза добровольцев «Еркрапа» был задержан на фоне подозрений в незаконном хранении оружия. В сообщении Следственного комитета Армении говорилось, что в ходе обыска дома у подозреваемого полиция обнаружила два бронежилета, 21 магазин с 541 патроном различного калибра, четыре цинковых ящика с 2800 патронами 7,62 мм, гранаты Ф-1 и РГД-5, штык-нож, ружьеТОЗ и карабин СКС.

С Кавказа на Ближний Восток

Перенасыщение «внутреннего» чёрного рынка неизбежно приводит к перепродаже продукции за рубеж. В 2008 году власти США выявили эпизоды поставок Ирану армянской стороной партии вооружения, которое, как выяснили расследователи, попало опосредованным путём к иракским повстанцам и стало причиной гибели сержанта американской армии 31 января 2008 года и как минимум к ранениям 10 человек. После того как появились детали этой истории, замгоссекретаря Джон Негропонте направил занимавшему на тот момент пост президента Армении Сержу Саргсяну послание, где была выражена «глубокая обеспокоенность по поводу передачи Арменией оружия Ирану, что привело к смерти и ранению солдат Соединённых Штатов».

Иран занимает отдельное место в незаконном обороте армянского оружия. «Разработчиком» этого маршрута считается бывший командующий армией самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики Самвел Бабаян. Весной 2017 года он был задержан в рамках расследования ввоза из Грузии на территорию Армении контрабандным способом ПЗРК «Игла». 28 ноября 2017 года ереванский суд дал ему шесть лет лишения свободы.

Соответствующие обвинения становятся неотъемлемой частью любой как внешней, так и внутренней критики в адрес армянских властей. В 2020 году бывший посол Армении в Ватикане Микаел Минасян, который приходится зятем Саргсяну, обвинил премьер-министра Никола Пашиняна в перепродаже тех вооружений, которые Армения закупает за рубежом по сниженным ценам. Тогда в этой истории прозвучало имя Давида Галстяна — известного фигуранта сводок о незаконном трансфере и продаже вооружений в горячих точках.

В режиме ожидания

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Подобная ситуация не уникальна для постсоветского пространства. Украина до сих пор пытается справиться с последствиями замороженного конфликта на востоке в виде циркуляции на чёрном рынке различных видов лёгкого оружия.

Доклад швейцарского исследовательского центра Small Arms Survey за 2021 год свидетельствует, что тысячи ручных гранат, ракет, миномётных снарядов, наземных мин и боеприпасов по-прежнему продаются в различных частях Украины, в том числе в тех районах, которые находятся далеко от зоны конфликта.

Путём ежедневной конфискации незаконных боеприпасов украинские власти изъяли из обращения тысячи гранат, ракет и других боеприпасов. Однако огромное количество незарегистрированного оружия по-прежнему затмевает соответствующие усилия правоохранительных органов, что чревато летальными последствиями для украинских граждан, — говорится в исследовании Small Arms Survey.

Замороженная стадия вооружённого противостояния на востоке не даёт ответить с уверенностью на вопрос о том, возможно ли прекращение незаконного оборота оружия на украинской территории. Эксперты не раз указывали на опасность этого чёрного рынка не только для Европы, но и для Ближнего Востока.

Проблемы контроля

В разговоре с NEWS.ru военный эксперт Юрий Лямин обратил внимание на то, что практические любые крупные военные конфликты ведут к увеличению потока оружия на чёрный рынок.

В условиях масштабных боевых действий действенная в мирное время система учёта и контроля оружия просто не может полноценно работать. Гибнут военнослужащие, удары наносятся по военным складам, конвоям. Естественно, что часть сохранившегося после этого оружия может попадать к криминальным элементам. Да и формирование и вооружение ополчений ведёт к увеличению возможности утечек на чёрный рынок. Юрий Лямин военный эксперт военный эксперт

По словам эксперта, наиболее опасны в этом плане войны, приводящие к полному распаду государственной власти. Это инициирует выплеск на чёрный рынок гигантского количества всего того, что хранится на военных складах, и всего, что находят после разгромленных войск.

Классическим примером подобного была Ливия в 2011 году, с разграбленных военных складов которой оружие контрабандными маршрутами расползлось по многим странам, — напоминает аналитик. — В таких конфликтах, подобных карабахскому осенью 2020 года, выброс оружия на чёрный рынок происходит в меньших масштабах: воевали регулярные армии, а армянская сторона хоть и потерпела поражение, но сохранила управляемость войсками.

Однако эксперт в очередной раз подчёркивает, что некоторая часть оружия неизбежно утекает для нелегальной продажи. Тем не менее, учитывая же нерешённые пограничные споры между Азербайджаном и Арменией, сейчас это далеко не главная проблема, заключает Лямин.