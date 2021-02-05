СБУ заявила о перешедших на сторону России разведчиках

https://static.news.ru/photo/37004dee-67d8-11eb-90f8-96000091f725_660.jpg Фото: Служба безпеки України/facebook.com

СБУ заявила о раскрытии агентурной сети ФСБ на Украине. В неё входили в том числе и бывшие спецназовцы украинской военной разведки.

Контрразведка Украины рассказала, что смогла разоблачить агентурную сеть ФСБ, которая действовала в нескольких частях страны. Среди задержанных были и бывшие украинские разведчики.

В Киеве утверждают, что бывших сотрудников завербовали для выполнения разведывательных операций, диверсионных заданий, а также для сбора информации о местонахождении армии, сообщает РИА Новости.

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что ряд известных действующих в стране Telegram-каналов связаны с российскими спецслужбами.

В пресс-службе СБУ пояснили, что речь идёт о Telegram-каналах «Картель», «Сплетница», «Одесский фраер», «Днепр live», «Легитимный», «Резидент», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Херсон live» и «Николаев live». Утверждается, что российские спецслужбы пытались влиять на ситуацию на Украине с помощью этих политических каналов.

Украинские силовики установили 50 человек, которые заказывали материалы и перечисляли за них деньги. Стоимость размещения постов составляла до 30 тысяч гривен (81 282 рубля).

Как писал NEWS.ru, ранее в СБУ заявили о задержании в Херсонской области агента ФСБ по прозвищу Джигурда. Утверждается, что мужчина должен был дестабилизировать ситуацию в стране, организовав протестные мероприятия. За это он получил вознаграждение.