Также протоиерей подозревается в распространении незаконной литературы.

В подозрении написано, что литературу я распространял с группой лиц, а вот группа этих лиц не установлена. На мой взгляд, ситуация просто комическая, — приводятся его слова на сайте Союза православных журналистов.