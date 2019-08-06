Служба безопасности Украины заподозрила протоиерея Украинской православной церкви Виктора Замляного в разжигании религиозной вражды из-за интервью, которое он дал российским журналистам.
Также протоиерей подозревается в распространении незаконной литературы.
В подозрении написано, что литературу я распространял с группой лиц, а вот группа этих лиц не установлена. На мой взгляд, ситуация просто комическая, — приводятся его слова на сайте Союза православных журналистов.
По заявлению адвоката священника Раисы Приходько, СБУ не даёт касательно данного дела никакой конкретики.
Как ранее писал News.ru, глава неканонической церкви Украины Филарет Денисенко просит прихожан защитить его и Киевский патриархат от нападок лидера новой церкви Украины (ПЦУ) Епифания Думенко.