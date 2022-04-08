СБУ увидели угрозу в сотрудничестве казаков с УПЦ в Херсоне

Представители СБУ посчитали, что возможность сотрудничества казачьих объединений Херсонской области с Херсонской епархией Украинской церкви — угроза для целостности украинского государства, пишет РИА Новости. Согласно секретным документам украинской службы, сотрудники правоохранительных органов Украины пытались оказать давление на священнослужителей УПЦ Московского патриархата и казачьих общин, которые, как сообщается, придерживались пророссийской позиции.

Часть документов связана с работой СБУ по давлению на представителей Украинской православной церкви Московского патриархата и казачьих общин, которые были определены как пророссийско настроенные, — сказано в сообщении.

В числе документов, попавших в руки российских военных, есть справка о конспиративной встрече члена СБУ со шпионом по кличке «Атаман», работавшим под прикрытием. Согласно справке, «Атаман» доложил украинским военным о том, в Свято-Духовском кафедральном соборе в Херсоне должно было пройти посвящение и принятие казачьей присяги 1 мая 2021 года. В данном мероприятии должны были принять участие более 30 человек. СБУ увидела в подобных инициативах «разведывательно-подрывную деятельность специальных служб иностранных государств и/или деятельность организаций, отдельных групп и лиц, направленную на нарушение территориальной деятельности государства».

Ранее российские силовики обнаружили в Херсоне оперативные документы Службы безопасности Украины с пометкой «совершенно секретно». В них содержатся данные агентов СБУ и информация об их работе по давлению на пророссийски настроенные организации. Документы относятся к отделу защиты национальной государственности Управления СБУ по Херсонской области. Бумаги, оказавшиеся в их распоряжении, содержат информацию о «работе СБУ по давлению на представителей Украинской православной церкви Московского патриархата и казачьих общин, которые были определены как пророссийски настроенные».