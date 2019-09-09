https://static.news.ru/photo/66625a68-d2f2-11e9-9931-fa163e074e61_660.jpg Игорь Мосийчук Фото: Игорь Мосийчук/facebook.com

Служба безопасности Украины установила личность гражданина России, которого подозревают в причастности к покушению на экс-депутата Верховной рады Игоря Мосийчука. Расследование взрыва в Киеве, прогремевшего вечером 25 октября 2017 года, продолжается.

По данным СБУ, россиянин собирал информацию о месте проживания Мосийчука, маршрутах его передвижений. Он также якобы интересовался данными о родных и транспортными средствами, которыми пользовался бывший депутат, пишут «Украинские новости» со ссылкой на судебные материалы.

Гражданин России посещал Украину в период с июля 2016 по март 2017 года. 23 апреля 2019 года СБУ запретила россиянину въезд в страну. Несмотря на это, летом мужчина якобы приезжал на Украину, используя «поддельный паспорт на другое лицо».

После взрыва украинские чиновники обвинили в покушении на Мосийчука главу Чечни Рамзана Кадырова, на что он выразил мнение, что таким способом они хотят привлечь интерес журналистов на Западе. В результате инцидента возле пятиэтажки на выходе из помещения телеканала «Эспрессо» погибли два человека, в том числе охранник Мосийчука, писал News.ru.