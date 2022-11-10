СБУ сообщила о задержании работавшего на RT иностранного блогера

Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали иностранного блогера, который, как утверждается, работал в европейском сегменте телеканала RT, сообщается в Telegram-канале спецслужбы. Личность задержанного не раскрывается. Всего, по данным СБУ, задержаны четыре человека в Черниговской и Днепропетровской областях.

Среди задержанных иностранный блогер, работавший на запрещенный российский телеканал RT <...>. Для этого он использовал собственные YouTube- и Telegram-канал, общая аудитория которых составляла более полумиллиона подписчиков, — говорится в сообщении.

По информации спецслужбы, блогер является гражданином одной из европейских стран. Он приехал на Украину и остановился в Черниговской области. После начала СВО, как отмечает СБУ, блогер начал выполнять редакционные задания, подготавливая и выпуская заказные сюжеты о конфликте на Украине.

Кроме того, сотрудники спецслужбы задержали знакомую блогера, которая, по их данным, помогала ему монтировать видео для зарубежных зрителей.

Отмечается, что задержанным предъявлены обвинения.

Ранее СБУ предъявила обвинения пяти чиновникам Херсонской области и Луганской Народной Республики, в том числе за коллаборационизм. Украинская спецслужба обвиняет задержанных в организации референдумов, выдачи российских паспортов, мобилизации и внедрении российских стандартов в систему образования.

До этого вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что жителям украинских территорий, находящихся под контролем Вооруженных сил РФ, будет грозить уголовное наказание за участие в референдуме об объединении с Россией. По ее словам, наказание может составить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Она также подчеркнула, что Запад не признает итоги подобных референдумов.