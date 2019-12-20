https://static.news.ru/photo/9724de78-2310-11ea-bd24-fa163e074e61_660.jpg

Служба безопасности Украины продолжает расследование уголовного дела против главы ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщил депутат Рады от партии экс-лидера Незалежной Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Пришёл ответ из СБУ на моё заявление касательно антиукраинских заявлений Владимира Жириновского. Так вот уже открыто криминальное производство, и его подозревают в совершении правонарушений по двум статьям, — написал украинский депутат в посте в Facebook.

Он опубликовал фото ответа СБУ, в котором отмечается, что дело было открыто 10 ноября 2017 года. Жириновского подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины и финансировании действий, которые совершались с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Незалежной.

Гончаренко выразил надежду на то, что ход расследования будет ускорен, назвав заявления российского политика «кощунством над здравым смыслом и самой настоящей пропагандой насилия и войны».

Ранее бывший президент СССР Михаил Горбачёв назвал Владимира Жириновского клоуном, а его взгляды сравнил с фашистскими. Так политик прокомментировал высказывание лидера ЛДПР о том, что первый президент Советского Союза «продал родину», писал NEWS.ru.