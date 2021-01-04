СБУ расследует призывы к отделению Закарпатской области от Украины

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Жителя Закарпатской области Украины подозревают в призывах к отделению региона от территории страны. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали в Закарпатской области деятельность местного жителя области, который призвал к отделению отдельных территорий нашего государства, — сообщила в Facebook СБУ.

В ведомстве рассказали, что подозреваемый — житель города Берегово. Он распространял агитационные призывы к нарушению территориальной целостности Украины и призывал граждан поддержать отделение Закарпатской области от страны. К таким выводам в СБУ пришли после проведения лингвистической экспертизы.

При этом фигуранту производства следователями органов безопасности уже сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Ранее СБУ возбудило дело за исполнение гимна Венгрии депутатами Закарпатской области. Народных избранников подозревают в измене родине.

Также в ведомстве заявили о пресечении деятельности группы граждан, которая пыталась организовать выход Закарпатья из состава страны, передавал NEWS.ru.

В СБУ утверждают, что некие лица пытались добиться пересмотра результатов Трианонского мирного договора. Согласно этому соглашению, в 1920 году от Венгрии отошла часть территорий, в том числе ряд территорий современного украинского Закарпатья.