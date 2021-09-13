СБУ провела учения вблизи границы с Белоруссией

СБУ отработала на учениях вблизи белорусской границы противодействие «диверсии» на атомной станции. Об этом говорится в сообщении на странице в Facebook Службы безопасности Украины.
Отмечается, что диверсантам
Ранее на Украине не исключили, что на страну нападут одновременно с трёх направлений и «возьмут её в клещи». Об этом рассказал бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) генерал-полковник Игорь Смешко, отметивший, что против ВКС России у ПВО Украины нет никаких шансов.
По его словам, у украинской армии также нет и союзников, поэтому тактика Киева должна быть «глубоко эшелонированной».