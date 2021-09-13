СБУ провела учения вблизи границы с Белоруссией

СБУ отработала на учениях вблизи белорусской границы противодействие «диверсии» на атомной станции. Об этом говорится в сообщении на странице в Facebook Службы безопасности Украины.

Отмечается, что диверсантам не удалось проникнуть на Ровенскую АЭС. Украинские силовики «заставили их спасаться бегством». После этого диверсанты попытали пересечь границу, но были обезврежены и взяты в плен. Учения признаны успешными. В них, помимо сотрудников СБУ, принимали участие бойцы Национальной гвардии, Госпогранслужбы, Национальной и патрульной полиции.

Ранее на Украине не исключили, что на страну нападут одновременно с трёх направлений и «возьмут её в клещи». Об этом рассказал бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) генерал-полковник Игорь Смешко, отметивший, что против ВКС России у ПВО Украины нет никаких шансов.

По его словам, у украинской армии также нет и союзников, поэтому тактика Киева должна быть «глубоко эшелонированной».