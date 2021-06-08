СБУ пришла с обысками к основателю «Партии Шария»

https://static.news.ru/photo/3f559f5e-c862-11eb-b993-96000091f725_660.jpg Анатолий Шарий Фото: Анатолий Шарий/facebook.com

Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски у создателей общественной организации «Партия Шария», оппозиционного блогера и журналиста Анатолия Шария, который проживает в Европе. Об этом сообщает УНИАН.

Обыски проводились в Киеве и Бунчанском районе Киевской области, где проживают фигуранты дела. По версии следствия, эти люди причастны к распространению в столице Украины агитационных материалов, призывающих к изменению границ страны и нарушению конституционного строя. Обыски также прошли в типографии в Виннице. Сам Шарий в своём Telegram-канале опубликовал фото листовки. В ней призывают осуществить передачу западных областей Украины Венгрии и Польше.

Вот это фуфло они пытаются выдать за информационный бюллетень «Партии Шария», — отметил блогер.

Впервые СБУ возбудила уголовное дело против Шария в 2020 году, когда блогер опубликовал на своём YouTube-канале видеозапись с картой Украины без Крыма. Затем его объявили в государственный розыск по делу о госизмене.

Ранее блогер заявил, что Украина всё больше напоминает Польшу перед Второй мировой войной. Так он прокомментировал действия официального Киева по эскалации ситуации в Донбассе. По его словам, нынешняя украинская власть так же, как польские политики в 1939 году, не может адекватно оценить ситуацию в военной сфере и на международной арене.