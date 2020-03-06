https://static.news.ru/photo/a25d502c-5fa1-11ea-95c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: ssu.gov.ua

Олег Сугерей, который рассказал о деталях убийства комбата ДНР Михаила Толстых с позывным Гиви, не служил в СБУ. Об этом заявили в спецслужбе.

Ранее Сугерей рассказал украинским СМИ о деталях покушения на комбата самопровозглашённой республики, который, как считается, был убит выстрелом из реактивного огнемёта 8 февраля 2017 года. По версии же Сугерея, якобы служившего в СБУ, взрывное устройство, которое привело к гибели Гиви, заложила девушка — агент украинской спецслужбы.

Сугерей не служит и никогда не служил в Службе безопасности Украины, — цитирует РИА Новости сообщение СБУ.

Таким образом в службе прокомментировали интервью Сугерея и приведённые в нём факты. Отмечается, что в феврале 2018 года в ДНР заявили, что установили всех причастных к преступлению.

Как писал NEWS.ru, Украина назвала убийство командира батальона «Сомали» Михаила Толстых с позывным Гиви «удачно проведённой операцией». Таким образом Киев буквально признал совершение акта государственного терроризма, считает российский журналист, военный корреспондент Александр Коц.