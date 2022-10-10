СБУ объявила в розыск Володина, Рогозина и Конашенкова

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Служба безопасности Украины объявила около 700 граждан России в розыск, сообщается на сайте ведомства. В частности, в список попали спикер Госдумы Вячеслав Володин, экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Также реестр розыска СБУ пополнили министр обороны Сергей Шойгу, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава ФСБ Александр Бортников, руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, главнокомандующий Нацгвардией Виктор Золотов и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины объявила в розыск представителя МИД России Марию Захарову. До этого в розыск был объявлен замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Согласно базе данных ведомства, Медведев обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

16 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск депутата Верховной рады Андрея Деркача, который якобы получал финансирование от России, а ранее попал под санкции США за вмешательство в выборы президента. Его подозревают в госизмене и незаконном обогащении.