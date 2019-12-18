https://static.news.ru/photo/0efed16e-21f5-11ea-b776-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Служба безопасности Украины заявила о предотвращении «попытки дестабилизации» обстановки в стране, которую собирались утроить российские спецслужбы. Для этого на территорию Незалежной якобы был специально заслан вор в законе, чтобы обострить криминогенную ситуацию.

В качестве доказательства СБУ приводит факт задержания выходца «одной из стран Закавказья», «действиями которого руководил связанный со спецслужбами России вор в законе Лоту Гули». «Диверсант» приехал в Луганскую область, чтобы «взять под контроль» теневой бизнес и местные преступные группировки, говорится в сообщении СБУ.

Ранее мужчина был объявлен в розыск украинскими силовиками. В СБУ особо подчёркивают, что это не «единичный случай», когда российские спецслужбы пытаются таким образом «дестабилизировать обстановку в стране» с помощью уголовников и транснациональных преступных группировок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что криминальный авторитет Андрей Недзельский, известный под кличкой Неделя, лишён статуса в Киеве. Его «раскороновали» три других вора в законе на свадьбе их общего знакомого по криминалу.