https://static.news.ru/photo/3b57168e-7022-11e9-b429-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) арестовали в Черкасской области российского гражданина по подозрению в подготовке диверсии на военном аэродроме.

По данным портала «Украина.ру», в ходе обыска по месту жительства россиянина были изъяты компоненты для изготовления взрывчатки и электродетонатор.

Кроме того, «диверсант» вёл разведку на прилегающих к аэродрому ВСУ территориях.

Задержанного подозревают в подготовке диверсии и незаконном обращении с оружием и боеприпасами. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее News.ru писал о том, что контрразведка Украины якобы обезвредила российского диверсанта по имени Иван Обручников, который планировал устроить теракт в Харькове. Злоумышленник хотел взорвать водоочистные сооружения, чтобы оставить город без питьевой воды, а также вызвать утечку опасного для жизни химического вещества.