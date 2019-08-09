Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) арестовали в Черкасской области российского гражданина по подозрению в подготовке диверсии на военном аэродроме.
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Кроме того, «диверсант» вёл разведку на прилегающих к аэродрому ВСУ территориях.
Задержанного подозревают в подготовке диверсии и незаконном обращении с оружием и боеприпасами. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее News.ru писал о том, что контрразведка Украины якобы обезвредила российского диверсанта по имени Иван Обручников, который планировал устроить теракт в Харькове. Злоумышленник хотел взорвать водоочистные сооружения, чтобы оставить город без питьевой воды, а также вызвать утечку опасного для жизни химического вещества.