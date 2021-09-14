СБУ обнаружила тайник с оружием на границе с Белоруссией

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили тайник с оружием на границе с Белоруссией во время антитерростических учений в Ровенской области, сообщается на сайте ведомства. Как уточнили, изъятые боеприпасы и средства поражения направлены на взрывотехническую экспертизу.

Арсенал был спрятан в лесополосе вблизи поселка Бутово, который граничит с Белоруссией, — говорится в заявлении.

Были изъяты две реактивные противотанковые гранаты РПГ-26, восемь ручных гранат РГД-5 с запалами к ним, пять килограммов взрывчатого вещества, два магазина к АК-74, 170 патронов калибра 5,45 мм и 7,62 мм.

Ранее сообщалось, что СБУ отработала на учениях вблизи белорусской границы противодействие «диверсии» на атомной станции. Отмечается, что «диверсантам» не удалось проникнуть на Ровенскую АЭС. Украинские силовики «заставили их спасаться бегством». После этого диверсанты попытали пересечь границу, но были обезврежены и взяты в плен. Учения признаны успешными. В них помимо сотрудников СБУ принимали участие бойцы Национальной гвардии, Госпогранслужбы, Национальной и патрульной полиции.