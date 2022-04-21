СБУ и бандиты запугивают жителей Запорожья за недостаток патриотизма

Минобороны России сообщило, что в украинском Запорожье СБУ совместно с бандитами запугивают местных жителей, которые, как им кажется, проявляют недостаточно патриотизма. От их действий страдают старики, женщины и дети.

Сотрудники СБУ привлекают вооружённые бандитские группировки для запугивания местных жителей, которые, по их мнению, являются недостаточно «патриотичными». С этой целью боевики свободно передвигаются по городу, в том числе во время комендантского часа, проявляют особую жестокость и цинизм ко всем категориям жителей города, включая стариков, женщин и детей, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны России заявили, что украинские военные пытают жителей Славянска за пророссийские взгляды. Боевики также угрожают им расправой над родственниками и семьёй и требуют деньги «за освобождение от мучений», говорится в сообщении ведомства. По данным силовиков, для освобождения от пыток и угроз боевики вымогают деньги. Сумма «выкупа» колеблется от $500 до $1000.

Ранее в Сети появилась видеозапись расстрела подававшего признаки жизни солдата, предположительно, им был российский военнослужащий. Газета The New York Times подтвердила подлинность этого ролика.