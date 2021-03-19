Сбой произошёл в работе Instagram и WhatsApp

https://static.news.ru/photo/8897c530-88dd-11eb-bb5e-96000091f725_660.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Проблемы в работе принадлежащих Facebook социальных сетей Instagram и WhatsApp наблюдаются 19 марта в ряде стран, включая Россию. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наибольшее количество жалоб на сбои в работе Instagram поступает из Соединённых Штатов, Германии, Великобритании и других европейских государств. Больше всего на сбои в работе мессенджера жалуются в США, России, Великобритании, Мексике, Бразилии, Аргентине.

Примерно 76% пользователей Instagram испытывают проблемы при просмотре новостей, 15% не могут войти на сайт, ещё 7% жалуются на проблемы с заходом в свою учётную запись.

Около 71% пользователей WhatsApp, сообщивших о проблемах в работе приложения, испытывают проблемы с соединением. Примерно 26% жалуются на сложности в отправлении и получении сообщений, 1% не может войти в свою учётную запись, передаёт ТАСС.

По некоторым данным, сбой также был зафиксирован в работе Twitter, Microsoft и европейского и американского мобильного оператора T-Mobile. В России сбои у МТС, «МегаФона», «Билайна», «Ростелекома», Tele2 и «ВКонтакте».

Ранее NEWS.ru писал, что 10 марта проблемы с доступом к YouTube, Google и другим сервисам были вызваны аварией в центре обработки данных (ЦОД) в Страсбурге, рассказали в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, эти произошедшие сбои никак не связаны с решением о замедлении трафика социальной сети Twitter в России.