https://static.news.ru/photo/0fd5b10c-340b-11ea-b00e-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/LukasBlaszczak

Пятый флот ВМС США поделился видеозаписью сближения эсминца USS Farragut и российского судна в Аравийском море.

Видео снято с борта американского корабля, на нём видно, как два судна сближаются на пересекающихся курсах. В сопроводительном комментарии к записи представители ВМС США указали, что их корабль дал пять коротких звуковых сигналов, что означает: «опасность столкновения», однако «Иван Хурс» сменил курс с задержкой.

Как писал NEWS.ru ранее, разведывательный корабль ВМФ РФ «Иван Хурс» совершил «агрессивное сближение» с эсминцем США «Фаррагут» (USS Farragut (DDG-99), охранявший атомный авианосец «Гарри Трумэн», в северной части Аравийского моря. Об этом сообщило командование 5-го оперативного флота США.