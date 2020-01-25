https://static.news.ru/photo/9440b324-3f50-11ea-a6aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Иранские власти взяли под стражу зенитчика, по ошибке направившего ракету на пассажирский самолёт украинских авиалиний.

Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолёт, сегодня находится в тюрьме, — цитирует агентство ИСНА слова главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.

Следовавший из Тегерана в Киев самолёт «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение рано утром 8 января, едва вылетев из аэропорта. На борту были граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11, 9 из которых члены экипажа), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3), Великобритании (3). Все они погибли.

О том, что самолёт случайно был подбит иранской ракетой, сообщила разведка западных стран. Тегеран эту версию отрицал, однако утром 11 января Генштаб Исламской Республики признал ошибку. Военные подчеркнули, что самолёт оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов и по форме и высоте полёта напоминал вражеский объект.